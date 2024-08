Funérailles d'un otage israélien : la belle-fille de Yoram Metzger appelle à la démission de Netanyahou

Les funérailles de Yoram Metzger, 80 ans, otage tué en captivité à Gaza, ont été marquées par un appel à la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahou. L'enterrement, qui s'est déroulé au kibboutz Nir Oz près de la frontière de Gaza, a mis en lumière la frustration croissante des familles d'otages envers le gouvernement israélien.

Ayala Metzger, belle-fille du défunt et figure de proue du mouvement des familles d'otages, a affirmé : "Netanyahou a échoué avec le 7 octobre et il a échoué à ramener les otages. Il ne veut pas et ne peut pas les ramener à la maison." Elle a exhorté les ministres "sains d'esprit" à évincer Netanyahou et à nommer quelqu'un de "capable" pour négocier un accord. La cérémonie a été empreinte d'émotion, avec les petits-enfants de Metzger chantant "Yesterday" des Beatles, soulignant la douleur de la perte et l'espoir brisé d'un retour. Yoram Metzger faisait partie des six otages israéliens dont les corps ont été récupérés cette semaine lors d'une opération à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Sa femme, Tamar, avait été libérée en novembre dernier lors d'un cessez-le-feu temporaire.