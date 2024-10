Guide complet en temps de guerre : Les préparatifs pour Yom Kippour

À la veille de Yom Kippour, qui tombe ce vendredi, Israël se prépare dans un contexte de haute vigilance sécuritaire. Les autorités craignent que le jeûne et les routes désertes ne soient exploités pour des attaques terroristes.

Les forces de sécurité sont en état d'alerte maximale. Des barrages seront installés aux points de friction et aux passages entre les villes. La police appelle les citoyens armés à porter leur arme et déploiera des forces importantes dans tous les secteurs, en collaboration avec les unités d'intervention rapide.

Le Magen David Adom (MDA) se prépare également avec des effectifs renforcés. Tous les véhicules d'urgence seront opérationnels et 35 000 bénévoles et employés seront en alerte pour répondre à tout besoin médical. Des secouristes équipés de matériel médical avancé, dont des défibrillateurs, seront présents dans les synagogues à travers le pays.

Le Commandement du Front Intérieur activera un "canal silencieux" pour diffuser des alertes si nécessaire, via les stations de radio, le portail national d'urgence sur ordinateur, ou l'application mobile du Commandement. Ces moyens continueront à fournir des alertes, des instructions et des informations vitales en temps réel pendant les jours de fête si besoin.

Chaque année, le centre d'urgence 101 reçoit plus de 2 000 appels nécessitant une intervention médicale pendant Yom Kippour. Le MDA s'attend à un nombre similaire cette année et appelle les citoyens israéliens à la prudence et à la responsabilité.