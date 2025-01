Herzliya en tête des villes avec la meilleure qualité de vie, Tel Aviv loin derrière, Jérusalem en bas de la liste

Le Bureau central de statistiques d'Israël a publié lundi les données relatives à la qualité de vie dans les villes israéliennes, la meilleure ayant été attribuée à Herzliya. Ce rapport, fondé sur 57 indices, a également classé Tel Aviv comme la ville où l'on souffre le moins de solitude. Herzliya est en tête de la plupart des indices de qualité de vie, particulièrement en ce qui concerne le revenu médian des ménages, qui s'élève à 29 500 shekels (environ 7 900 euros) par mois contre une moyenne de 18 800 shekels (5 000 euros) dans le reste du pays.

Suivent Kfar Saba, qui tenait la première place jusqu'à l'année dernière, Ramat Gan, Rehovot, Rishon LeZion et Beit Shemesh. Cette dernière ville ayant fait un bond significatif dans le classement cette année.

Tel Aviv-Jaffa, encore une fois cette année, se contente de scores de qualité de vie moyens et se situe même derrière Bnei Brak. Tel Aviv occupe ce classement médiocre bien qu'elle soit en tête dans les indices concernant l'emploi et le revenu ainsi que le plus faible sentiment de solitude parmi ses résidents. Elle bénéficie également de la plus grande participation civique.

Le bas de la liste est occupé par Bat Yam, Jérusalem et Ashdod. Le rapport concerne les 18 plus grandes villes d'Israël, celles comptant plus de 100 000 habitants : Herzliya, Kfar Saba, Ramat Gan, Rehovot, Rishon LeZion, Beit Shemesh, Haïfa, Petah Tikva, Netanya, Holon, Hadera, Bnei Brak, Tel Aviv-Yafo, Ashkelon, Beersheva, Ashdod, Jérusalem et Bat Yam.