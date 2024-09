Isaac Herzog met en garde le gouvernement israélien contre la résurrection de la réforme judiciaire

Le président Isaac Herzog a mis en garde le gouvernement mardi contre la résurrection de sa législation de réforme judiciaire très controversée de l'année dernière, lançant un appel vigoureux à l'unité.

"N'osez même pas," a déclaré Herzog, s'adressant au Barreau israélien. "Laissons-nous nous remettre et guérir après cette terrible rupture. Nous ne devons pas prendre de décisions cruciales concernant les valeurs fondamentales du pays sans un large consensus et un dialogue approfondi et partagé."

Faisant référence à l'âpre lutte autour de la vaste réforme qui a secoué Israël en 2023, Herzog a déclaré que "la fracture qui a affaibli notre résilience et notre force commence à revenir dans nos vies" et a affirmé que "l'âme et l'avenir de la nation sont en jeu."

Le discours de Herzog intervient quelques semaines après que le ministre de la Justice Yariv Levin aurait poussé pour le renouvellement de la réforme juridique du gouvernement, gelée depuis le 7 octobre. "J'entends les voix et les initiatives de ceux qui cherchent à nous renvoyer des mois en arrière, dans la même arène où tout a commencé. Je reconnais les vapeurs dangereuses dans l'air et je mets en garde contre elles ici, en demandant honnêtement : Est-ce ce dont la société israélienne a besoin maintenant ?" a poursuivi Herzog.

"Est-ce ce dont ont besoin des milliers de familles endeuillées ? Est-ce ce que demandent des dizaines de milliers de familles qui ne dorment pas la nuit d'inquiétude pour leurs proches au front, parce qu'ils sont évacués, ou, que Dieu nous en préserve, parce que leurs proches sont kidnappés et détenus par des meurtriers brutaux ? Est-ce ce que nous crient les blessés dans leur corps et leur âme ? Je dis clairement — Non !"

Le paquet controversé de propositions, qui visait à accroître le contrôle gouvernemental sur le système judiciaire et à limiter le pouvoir de contrôle judiciaire de la Haute Cour, a provoqué des manifestations massives l'année dernière et a été brièvement suspendu après qu'une grève générale ait paralysé le pays en mars 2023.