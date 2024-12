Israël : adoption du budget 2025 sur fond de tensions gouvernementales

La Knesset a adopté en première lecture le projet de budget 2025 avec une très courte majorité (59 voix contre 57), malgré l'opposition du parti Otzma Yehudit, dont le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir. Ce vote intervient après l'adoption du cadre budgétaire général, qui avait également été approuvé avec une faible majorité (58-53).

Cette situation a provoqué de vives tensions au sein de la coalition, le ministre des Finances Betsalel Smotrich accusant Ben Gvir de "s'allier avec les députés arabes et l'opposition" et de "mettre en danger le gouvernement de droite en pleine guerre". Dans un tweet cinglant, Smotrich a déclaré que Ben Gvir et ses alliés "ont complètement perdu leur chemin" en votant contre un "budget crucial pour la victoire, la reconstruction et les réservistes".

Le budget total prévu pour 2025 s'élève à 755,9 milliards de shekels (environ 210 milliards de dollars), dont 547,36 milliards pour le budget régulier et 208,53 milliards pour le compte capital. Smotrich a souligné que ce vote met en péril "une opportunité historique pour l'avenir des implantations en Judée-Samarie avec la future administration Trump".