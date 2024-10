Israël : cérémonie en mémoire des victimes du festival Supernova

Une cérémonie commémorative officielle s'est tenue ce dimanche soir dans une salle de Tel-Aviv pour honorer les victimes du massacre du festival Supernova, survenu le 7 octobre 2023. L'événement, organisé par l'Association communautaire Tribe of Nova, a rassemblé un grand nombre de familles endeuillées.

La cérémonie visait à "renforcer et honorer les familles endeuillées" en commémorant la mémoire des 410 personnes tuées lors de l'attaque du festival Nova et des fêtes voisines. Au programme : une prière collective Yizkor, des discours de proches des victimes, des performances musicales et une installation artistique dédiée à leur mémoire.

Ofri Rahum, qui a perdu sa sœur enceinte, son futur beau-frère et son oncle dans l'attaque, a confié avant la cérémonie : "Le temps passe vite, je n'arrive pas à croire que cela fait déjà un an. C'est comme un cauchemar dont je veux me réveiller."

Cette commémoration au Hangar 11, lieu emblématique du port de Tel-Aviv, s'inscrit dans une série d'hommages organisés cette semaine pour marquer le premier anniversaire de l'invasion menée par le Hamas dans le sud d'Israël. Pour beaucoup de familles présentes, ces moments de recueillement collectif apportent un certain réconfort, même si la douleur de la perte reste vive.