Israël : Des manifestations prévues pour les otages devant la résidence du président et sur la "Place des Otages"

Des centaines de personnes sont attendues ce samedi soir pour manifester devant la résidence du président Isaac Herzog et sur la "Place des Otages". Le Comité des familles d'otages marque ainsi le 393e jour de captivité des 101 otages encore détenus par le Hamas.

"Ces derniers jours, les familles suivent avec espoir et anxiété les propositions d'accords pour la libération de leurs proches", indique le Comité. "Les objectifs de guerre ont été atteints - le Hamas est affaibli et les conditions sont réunies pour un accord permettant le retour de tous - les vivants pour leur réhabilitation et les corps des victimes pour leur sépulture dans leur pays."

Les familles s'opposent à un accord par étapes, réclamant une libération unique et complète qui "mettrait fin à la guerre par une victoire décisive". "Tant que les otages ne sont pas rentrés, le Hamas garde l'avantage", soulignent-elles.

Une manifestation distincte est également prévue devant la résidence présidentielle à Tzahala, Tel-Aviv. Les organisateurs appellent le président Herzog à "dire la vérité au public israélien sur l'introduction de considérations étrangères et personnelles dans la prise de décision politique" et à "soutenir pleinement l'équipe de négociation" pour conclure un accord.