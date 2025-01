Israël : Isaac Herzog rencontre les familles endeuillées des agents du Shin Bet

Le président de l'État, Isaac Herzog, a rencontré mercredi des familles endeuillées d'agents du Shin Bet (Service de sécurité générale) tués lors de l'attaque du 7 octobre et au cours des combats qui ont suivi, ainsi que des employés du service ayant perdu un proche pendant la guerre. Cette rencontre, qui s'est tenue en présence du directeur du Shin Bet, Ronen Bar, a été marquée par une grande émotion.

Les familles présentes ont partagé leurs témoignages poignants, rendant hommage à leurs proches, des héros qui se sont battus avec courage dans des missions risquées pour protéger la sécurité d'Israël. Elles ont également parlé de la douleur de la perte, tout en célébrant la mémoire de ceux qui ont sacrifié leurs vies. Elie Tahar, qui a perdu son fils Yossi, commandant d'une unité opérationnelle du Shin Bet, a raconté la dernière conversation qu'il a eue avec lui. Le 5 octobre, Yossi lui avait écrit un message touchant : « Papa, je veux te dire que je t'apprécie énormément, que tu es toujours là pour moi, que tu me donnes la force quand j'en ai besoin. Je pense de manière rationnelle, chaleureuse, amicale et logique. Tu es très important pour moi, je t'aime". Le 7 octobre, Yossi a été envoyé en mission après avoir appris qu’un de ses camarades avait été blessé. Il a sauvé la vie de ce blessé en le transportant par hélicoptère. « Yossi a combattu des dizaines de terroristes, a empêché leur progression vers des villages et a empêché d'autres attaques. Par son sacrifice, il a sauvé de nombreuses vies sans qu'elles ne le sachent jamais », a raconté son père, visiblement ému. « Là où Yossi mettait la main, cela réussissait. C'était sa destinée. C'était Yossi". Eynat, la veuve d'Amir Vaks, tué lors de la même attaque, a également partagé son expérience. Elle a parlé de la perte de son mari et de son beau-frère, Yigal, tous deux tombés en défense de leur communauté. « Nous vivons dans la ferme de Netiv HaAsara, un village fondé par nos parents. Le 7 octobre, Amir et Yigal sont partis défendre nos proches. C’est grâce à eux que nous sommes encore ici. Nous n’avons pas pu retourner chez nous depuis cet événement et nous vivons toujours dans un lieu temporaire. » Malgré la douleur, Eynat souligne qu’ils essaient de reconstruire leur vie, malgré la guerre qui continue. Le président Herzog a exprimé ses condoléances et son admiration envers ces familles héroïques. « Michal et moi avons rencontré plus de mille familles endeuillées depuis le 7 octobre. À chaque rencontre, nous sommes frappés par la force de l'âme humaine, par la générosité et l'engagement de ces âmes pures », a déclaré le président. Il a ajouté que les sacrifices des agents du Shin Bet, qui ont donné leur vie pour la sécurité de l'État d'Israël, ont permis au pays de rester debout face aux menaces. « Ils nous montrent que nous devons avancer, non seulement pour notre survie, mais aussi pour notre développement en tant que nation. »

Il a également évoqué les défis de l'après-guerre, soulignant la nécessité de la reconstruction et de la guérison. « Je prie pour que nous recevions des nouvelles positives, en particulier pour le retour de nos enfants et de nos proches enlevés », a-t-il ajouté, faisant référence aux otages israéliens toujours détenus. Le directeur du Shin Bet, Ronen Bar, a pris la parole pour rendre hommage à ses agents tombés au combat. « Chaque année, nous venons ici avec nos meilleurs agents pour une cérémonie, mais aujourd'hui, nous rendons hommage à des héros qui ne sont plus parmi nous », a-t-il déclaré.

Chaim Goldberg/FLASH90

Bar a mis l’accent sur l’importance de l'amour profond pour la patrie, l'organisation et l'humain, soulignant que les sacrifices faits par ces agents étaient porteurs de sens. « Leur courage, leur volonté de se sacrifier pour la sécurité d'Israël, ne doit pas être oublié". Le directeur du Shin Bet a également évoqué les défis à venir, notamment la poursuite des combats dans la bande de Gaza, en Judée-Samarie, au Liban et en Syrie. « Bien que la guerre soit longue, leur sacrifice n’a pas été en vain. Grâce à eux, Israël peut espérer un avenir plus sûr. »

Cette rencontre, marquée par la douleur mais aussi par la reconnaissance et la fierté, a permis de rendre hommage aux agents tombés au combat, tout en assurant aux familles que leur sacrifice ne sera pas oublié. Le président Herzog et le directeur du Shin Bet ont tous deux promis que la mémoire de ces héros vivra à travers l'État d'Israël et que leurs sacrifices continueront de guider la nation vers un avenir plus sûr.