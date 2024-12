Israël lance un plan ambitieux contre la criminalité dans les localités arabes

Le ministère de l'Intérieur israélien, en collaboration avec le bureau du Premier ministre, a dévoilé ce lundi un projet pilote novateur visant à renforcer la lutte contre la criminalité dans la société arabe. Ce programme, doté d'un budget de 40 millions de shekels (environ 10 millions d'euros), ciblera 15 municipalités arabes sélectionnées.

L'initiative, présentée lors d'une cérémonie officielle en présence du ministre de l'Intérieur Moshe Arbel, prévoit la création d'unités locales d'application de la loi et de poursuites judiciaires. Ce dispositif permettra aux municipalités de disposer de procureurs municipaux qualifiés, de systèmes de surveillance modernes et d'une politique d'application des lois municipales renforcée.

"Ce projet pilote représente une véritable révolution dans la lutte contre la criminalité et la violence au sein de la société arabe", a déclaré le ministre de l'Intérieur Moshe Arbel lors de la cérémonie. Il a souligné l'engagement du gouvernement à combattre la criminalité de manière globale. Parmi les localités sélectionnées figurent des villes importantes comme Umm al-Fahm, Taybeh et Sakhnin, ainsi que des communes plus petites comme Abu Gosh et Majdal Shams. Le programme sera mis en œuvre grâce à une collaboration étroite entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et l'unité de lutte contre la criminalité dans la société arabe. Les maires participants ont salué cette initiative, la qualifiant de "démarche bienvenue" pour améliorer la sécurité de leurs citoyens et lutter efficacement contre la criminalité locale. Les autorités prévoient d'étendre ce modèle à l'échelle nationale si le projet pilote s'avère concluant. Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large du gouvernement israélien pour renforcer la gouvernance et la sécurité personnelle dans les communautés arabes du pays, qui font face à des défis croissants en matière de criminalité.