Israël : le chef d'état-major appelle à un renforcement des effectifs de Tsahal

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Herzi Halevi, a effectué mercredi une visite d'inspection dans la région de la Galilée occidentale, où il a rencontré les commandants des forces de réserve déployées à la frontière libanaise.

Lors de cette visite aux côtés du commandant du Front Nord, le général Uri Gordin, et du commandant de la 146e division, le général de brigade Yiftah Norkin, Halevi a souligné la nécessité d'élargir les effectifs de Tsahal, tant dans l'armée régulière que dans les réserves.

"Je comprends les sacrifices consentis par les réservistes en termes de famille et d'emploi", a déclaré le chef d'état-major. Il a annoncé la mise en place prochaine de solutions concrètes, notamment des compensations pour les étudiants et les entrepreneurs dont les activités ont été affectées par leur mobilisation.

Pour réduire la pression sur les réservistes actuels, Halevi a évoqué le recrutement de réservistes plus âgés et la création de nouvelles unités. Il a également abordé la question sensible de l'intégration des ultra-orthodoxes dans l'armée, citant l'exemple d'un soldat haredi blessé à Rafah, dont l'engagement militaire, initialement contesté par sa famille, a finalement été pleinement soutenu. "La question est de savoir comment nous pouvons avoir beaucoup plus de cas similaires. C'est ce qui est juste socialement", a souligné Halevi, suggérant que cette guerre pourrait être l'occasion d'une réforme sociale significative concernant le service militaire en Israël.

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions accrues à la frontière nord d'Israël avec le Liban, où les forces de Tsahal mènent des opérations défensives et offensives face aux provocations du Hezbollah.