Israël : Le chef de la police sortant met en garde contre la politisation des forces de l'ordre

Lors de sa cérémonie d'adieu, Kobi Shabtai, le chef sortant de la police israélienne, a lancé un avertissement ferme contre la politisation de l'institution policière. Sans le nommer directement, Shabtai a fait allusion au comportement controversé du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir.

"Il est interdit de politiser la police - c'est ainsi que nous perdons la légitimité publique et notre raison d'être," a déclaré Shabtai devant un parterre d'officiers, le Premier ministre Benjamin Netanyahou (par vidéo préenregistrée) et le président Isaac Herzog. Il a souligné l'importance de maintenir la police en dehors du dialogue politique pour préserver son efficacité et sa mission de protection des citoyens.

Shabtai, qui quitte ses fonctions après 39 ans de service dont 3,5 ans comme commissaire, a exprimé son inquiétude face aux tensions politiques croissantes autour de la police. "Je quitte mon poste avec un sentiment de malaise. La lutte contre la politisation de la police et sa déviation de son chemin professionnel est en pleine effervescence," a-t-il ajouté. L'absence notable de Ben Gvir à la cérémonie souligne les frictions récurrentes entre le ministre et Shabtai. Ces tensions reflètent les tentatives de Ben Gvir d'exercer un contrôle accru sur la police, notamment dans la gestion des manifestations. La nomination controversée d'Avshalom Peled comme prochain chef de la police par Ben Gvir a également suscité des inquiétudes de la part du procureur général, ajoutant une couche supplémentaire à la polémique.