Israël met en garde ses citoyens contre les risques accrus à l'étranger

À l'approche des fêtes juives, le Conseil de Sécurité Nationale israélien (NSC) a émis un avertissement de voyage détaillé, mettant en garde les citoyens israéliens contre des menaces terroristes accrues à l'étranger. Cette alerte intervient dans un contexte de tensions grandissantes avec l'Iran et ses groupes affiliés.

Le NSC souligne que les tentatives d'attaques contre des cibles israéliennes et juives pourraient s'intensifier à l'approche de l'anniversaire de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Les autorités israéliennes se basent sur de nombreuses déclarations publiques de l'Iran et du Hezbollah évoquant des plans de représailles contre Israël.

L'avertissement rappelle que, bien que de nombreuses tentatives d'attaques aient été déjouées au cours de l'année écoulée, certaines ont malheureusement abouti, citant notamment les meurtres d'Israéliens en octobre 2023 et mai 2024.

Face à ces menaces, le NSC prodigue plusieurs recommandations aux voyageurs :

Suivre scrupuleusement les avis de sécurité officiels, éviter de publier sur les réseaux sociaux toute affiliation avec les forces de sécurité et rester vigilant face aux tentatives d'enlèvement. L'avis met particulièrement en garde contre les voyages dans la péninsule du Sinaï et rappelle l'interdiction formelle de se rendre en Irak, au Yémen, en Iran, en Syrie et au Liban. Il souligne également le danger mortel que représentent des pays comme l'Arabie Saoudite, le Bangladesh, la Somalie, le Pakistan, l'Afghanistan, la Libye, l'Algérie, la Jordanie, l'Égypte et la Turquie.

En cas de menace terroriste perçue à l'étranger, les voyageurs sont invités à contacter d'abord les autorités locales, puis la ligne d'urgence 24/7 du NSC au +972-26667444. Cette alerte souligne l'inquiétude croissante des autorités israéliennes face à la montée des tensions régionales et leur détermination à protéger leurs citoyens, même au-delà de leurs frontières.