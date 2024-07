Israël prolonge le service militaire obligatoire à trois ans pour les hommes

Le gouvernement israélien a approuvé l'allongement du service militaire obligatoire pour les hommes à 36 mois, contre 32 actuellement. Cette mesure, qui s'appliquera pour les cinq prochaines années, concerne également les soldats actuellement en service et les femmes occupant des postes équivalents à ceux des hommes.

Cette décision, retardée par un désaccord entre le ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre des Finances Betsalel Smotrich, soulève des questions juridiques. Le bureau du procureur général a averti que la légalité de cette mesure dépendra de son intégration dans des efforts plus larges pour enrôler les ultra-orthodoxes et équilibrer la charge du service militaire entre les différents secteurs de la société.

Benny Gantz, ancien ministre du cabinet de guerre, a en effet souligné la nécessité d'accompagner cette décision d'un plan d'enrôlement pour les ultra-orthodoxes, afin de pouvoir à terme raccourcir à nouveau la durée du service et le répartir plus équitablement.