Israël : rassemblements ce samedi soir pour la libération des otages et la tenue de nouvelles élections à Tel-Aviv

Comme tous les samedis soir, le Forum des familles d'otages et de disparus tiendra son rassemblement hebdomadaire sur la rebaptisée place des otages de Tel-Aviv, devant le musée d'art moderne, alors que des groupes de protestation appelant le gouvernement à démissionner manifesteront à proximité. Plus tôt ce samedi, les familles des otages ont demandé à toutes les parties d'accepter immédiatement la proposition détaillée présentée hier soir par le président américain Joe Biden pour mettre fin à la guerre et ramener leurs proches.

"Nous voulons que les gens reviennent de Gaza vivants et rapidement", a déclaré Gili Roman à l'Associated Press. Sa sœur, Yarden Roman-Gat, a été prise en otage et libérée lors du cessez-le-feu d'une semaine en novembre, mais la belle-sœur de Yarden, Carmel, est toujours détenue. "Il s'agit peut-être de la dernière chance de sauver des vies. Nos dirigeants ne doivent pas nous décevoir. Mais surtout, tous les regards doivent être tournés vers le Hamas", ajoute-t-il. De nombreuses familles d'otages dénoncent, elles, le manque de volonté du gouvernement de parvenir à un accord . "Nous savons que le gouvernement israélien a fait beaucoup pour retarder la conclusion d'un accord, ce qui a coûté la vie à de nombreuses personnes qui avaient survécu en captivité pendant des semaines et des mois. Nous avons le cœur brisé", explique Sharone Lifshitz à AP. Sa mère Yocheved a été libérée par le Hamas en octobre, et son père Oded est toujours en captivité.

Famille des otages

Opération d'urgence

Le Forum des familles d'otages et de disparus a déclaré avoir lancé une "opération d'urgence" afin d'obtenir une majorité de votes au sein du gouvernement et de la Knesset en faveur de l'accord de "la dernière chance": "Dans les prochaines heures, les familles des personnes enlevées contacteront tous les membres du cabinet, du gouvernement et de la Knesset pour leur demander d'approuver immédiatement le deal israélien", indique le forum dans un communiqué.