"Israël sait faire face aux menaces" : Pas de changement dans les consignes données aux civils

Dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne (Tsahal), a tenu une conférence de presse ce jeudi soir pour rassurer la population et affirmer la préparation des forces de défense face aux menaces potentielles.

Après les récentes éliminations du chef militaire du Hezbollah à Beyrouth et du leader du Hamas à Téhéran, Israël se prépare à d'éventuelles représailles. Le contre-amiral Hagari a déclaré : "Depuis le début de la guerre, nous avons fait face à diverses menaces, proches et lointaines. Nous avons récemment prouvé que l'État d'Israël sait gérer les menaces défensivement et répondre par une attaque puissante."

Pour l'instant, aucun changement n'a été apporté aux directives du Commandement du Front Intérieur pour les civils. Hagari a souligné : "Nous avons le doigt sur le pouls en permanence." Le porte-parole a mis en avant les capacités d'Israël, mentionnant notamment "des systèmes de défense très performants" et le soutien des Etats-Unis qui ont renforcé leur présence dans la région.

Cependant, il a tenu à rappeler que ces défenses ne sont pas infaillibles, appelant la population à rester vigilante et à suivre les instructions des autorités. "Tsahal est en état d'alerte maximale, tant en défense qu'en attaque," a affirmé Hagari. "Nos troupes sont déployées dans les airs, en mer et sur terre, prêtes à faire face à tout scénario, avec des plans d'attaque pouvant être mis en œuvre dans l'immédiat."