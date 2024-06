"L'opération est l'une des plus héroïques et des plus extraordinaires qu'il m'a été donné de voir en 47 ans de service" (Yoav Gallant)

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que l'opération de sauvetage de quatre otages dans la bande de Gaza était « l'une des opérations les plus héroïques et les plus extraordinaires dont j'ai été témoin au cours de mes 47 années de service au sein de l'establishment de la défense israélienne ».

"Tsahal, le Shin Bet et le Yamam, ainsi que les forces qui les ont soutenus sur le terrain, ont mené une opération sans précédent, audacieuse par nature, planifiée avec brio et exécutée de manière extraordinaire. Les différentes agences de sécurité ont coopéré étroitement - Tsahal, le Shin Bet et Yamam - agissant comme une seule unité", déclare-t-il dans un communiqué, remerciant tous ceux qui ont participé à l'opération. "Je tiens tout particulièrement à exprimer ma gratitude au chef de l'état-major général de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, qui dirige l'armée. Je voudrais également remercier le chef du Shin Bet et le commandant de Yamam pour leur leadership dans ces conditions complexes", a-t-il affirmé, ajoutant que le pays a des gens sur lesquels il peut compter et des raisons d'être fier.

Il a félicité le chef militaire d'avoir agi dans l'intérêt du pays, même si certains hommes politiques l'ont critiqué pour sa gestion de la guerre. « Ce matin, nous avons non seulement mené une opération réussie, mais nous avons également eu l'occasion d'atteindre les objectifs de cette guerre », a-t-il ajouté.