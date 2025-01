Selon des sources onusiennes citées par le New York Times, l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, s'apprête à suspendre ses opérations à Gaza et en Judée-Samarie. Cette décision intervient deux mois après l'adoption par Israël d'une loi interdisant les activités de l'organisation sur son territoire, entrée en vigueur ce mois-ci. Cette situation fait suite aux révélations sur l'implication d'employés de l'UNRWA dans l'attaque du 7 octobre. Une enquête de l'ONU a confirmé que neuf membres du personnel ont activement participé aux événements et collaboré avec le Hamas. En réponse, la Knesset a voté des lois interdisant toute coopération avec l'organisation, créant ainsi un obstacle majeur à ses opérations qui nécessitent une coordination avec Tsahal.

"L'arrêt des opérations aura un impact énorme sur une situation déjà catastrophique", a déclaré Jamie McGoldrick, ancien coordinateur des opérations d'aide de l'ONU à Gaza et en Judée-Samarie jusqu'en avril. "Si l'intention d'Israël est d'empêcher notre capacité à sauver des vies, il faut s'interroger sur la logique et l'objectif final."

Les partisans de l'UNRWA avertissent que cette cessation d'activités portera un coup fatal à la population palestinienne. "L'organisation fournit des services essentiels comme la nourriture, l'eau, l'éducation et les soins médicaux, dont dépendent des milliers d'habitants chaque jour. Le monde nous a abandonnés," a confié un Palestinien au New York Times.

Le député Dan Illouz du Likoud, initiateur de la loi, s'est félicité de ce développement : "Nous avons réussi ! La loi historique que j'ai initiée prouve son efficacité. Le monde commence à comprendre que l'UNRWA est une branche du Hamas et non une organisation humanitaire. Ses employés ont participé au massacre du 7 octobre, ses installations ont caché des armes, et elle a éduqué des générations de terroristes."