Un haut responsable de l'armée de l'air israélienne a admis que la vague de refus de service qui a précédé la guerre du 7 octobre a effectivement nui à la préparation opérationnelle de l'armée de l'air. Cette déclaration explosive du lieutenant-colonel Yaniv Even, commandant de l'école de contrôle aérien et de contrôle des vols, jette une nouvelle lumière sur l'impact des protestations contre la réforme judiciaire sur la sécurité nationale d'Israël.

Lors d'une conférence à l'Institut de technologie de Holon, Even a révélé : "Après le 7 octobre, nous avons dû aborder un domaine que nous n'avions jamais traité auparavant - la préparation opérationnelle. Jusque-là, nous ne faisions que de la formation initiale."

Il a poursuivi en expliquant : "En raison des protestations sociales (c'est-à-dire judiciaires), nous nous sommes retrouvés avec de nombreux réservistes qui n'étaient pas opérationnels pour leurs missions. Nous avons dû rapidement développer un kit de formation basé sur les connaissances acquises pendant la guerre et les former un par un." Ces révélations contredisent la position officielle de Tsahal, qui maintient que "le matin du 7 octobre, l'opération de l'armée de l'air n'a été affectée dans aucune unité en raison de problèmes de préparation." Cette controverse soulève des questions cruciales sur l'équilibre entre le droit de protestation et les impératifs de sécurité nationale. Elle met également en lumière les défis auxquels Israël a été confronté dans les mois précédant l'attaque du Hamas, alors que le pays était divisé par des débats internes. L'impact réel de ces protestations sur la capacité d'Israël à répondre à l'attaque du 7 octobre reste un sujet de débat intense.