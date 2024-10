Le gouvernement israélien approuve une journée de deuil national à la date hébraïque du 7 octobre

Le gouvernement a annoncé aujourd'hui (dimanche) que la "Journée nationale de deuil" à la mémoire du massacre du 7 octobre se tiendra le 25 Tishri, quelques jours après la date du massacre qui s'est produit pendant Simhat Torah, le 22 Tishri.

Lors de cette journée nationale de deuil, deux cérémonies commémoratives nationales auront lieu.

La première, dédiée aux victimes des forces de sécurité de l'attaque terroriste du 7 octobre et de la guerre "Épaves de fer", se tiendra au Mont Herzl. La seconde, en mémoire des civils tués et des forces de secours lors de l'attaque terroriste du 7 octobre et de la guerre "Épaves de fer", aura également lieu au Mont Herzl.

La mise en berne des drapeaux nationaux se fera à l'heure symbolique du début du massacre - 06h29 - simultanément en deux endroits. Le gouvernement a chargé la ministre Miri Regev de l'organisation des cérémonies commémoratives nationales. Il a par ailleurs été demandé au ministre de l'Éducation et au ministre de la Défense de mener des actions liées à la mémoire, à l'héroïsme et à l'espoir dans les écoles et les unités de Tsahal afin de renforcer ces valeurs dans la conscience publique.

Le gouvernement a déclaré : "Les événements d'octobre constituent l'attaque terroriste la plus grave de l'histoire d'Israël. Par conséquent, conformément à la décision du gouvernement, le premier anniversaire de ce terrible massacre sera commémoré comme une journée de deuil national en Israël. De plus, chaque année, à une date proche de Simhat Torah, des cérémonies commémoratives se tiendront en Israël en souvenir des victimes. Ce jour-là, Israël s'inclinera et honorera la mémoire et le courage de ses fils et filles précieux, les victimes des combats, de l'attaque et des attentats survenus depuis octobre