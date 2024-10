Le Hamas officialise la mort de Sinwar et assure que les otages ne seront libérés qu'à la fin de la guerre

Après avoir officiellement confirmé la mort de son chef, le Hamas s'est appliqué à ruiner les espoirs d'Israël concernant une prochaine libération des otages. Le chef-adjoint de l'organisation, Khalil al-Hiya, a ainsi affirmé dans un communiqué que "les personnes enlevées ne seraient de retour chez elles qu'une fois la guerre terminée et les prisonniers palestiniens libérés".

Le même communiqué salue la mémoire du "martyr" Yahya Sinwar : "Nous pleurons avec le peuple palestinien, l'un des peuples les plus nobles et les plus courageux, un homme qui a consacré sa vie à la Palestine et a donné sa vie pour Dieu sur le chemin de la libération du peuple. Le grand leader national, le frère, le martyr, le chef du mouvement Hamas et commandant de la bataille du Déluge d'al-Aqsa."