"Le Hamas exploite les organismes internationaux, tire là où arrive l'aide humanitaire" (Daniel Hagari)

L'armée israélienne a annoncé dimanche qu'elle observerait "une pause tactique" quotidienne dans le sud de la bande de Gaza pour "accroître le volume d'aide humanitaire entrant" sur le territoire qui abrite le mouvement terroriste du Hamas. Matthias Inbar, spécialiste sécuritaire i24NEWS, a pu s'entretenir avec Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée israélienne, au passage de Kerem Shalom, alors même que les agences onusiennes manquent cruellement de logistique nécessaire pour venir chercher l'aide humanitaire. Plus de 1400 camions ont attendu ce lundi avant d'être acheminés à Gaza.

"Les renseignements et les données dont nous disposons, comme des documents et des vidéos, seront fournis à tous ceux qui le demandent, comme par exemple la communauté internationale ou les tribunaux internationaux, pour leur montrer le visage véritable du Hamas et ce dont il est capable", a déclaré M. Hagari à i24NEWS. En mai dernier, des roquettes avaient sciemment été tirées par le Hamas autour de Kerem Shalom où arrivait l'aide humanitaire, tuant et blessant des soldats israéliens. "Le Hamas s'est mis à tirer sur Kerem Shalom, l'endroit d'où part l'aide destinée à la population de Gaza. Le Hamas tirait aussi près du point de passage de Rafah. Il utilise ces endroits comme des boucliers humains", a-t-il affirmé. Daniel Hagari a rappelé que "toute la stratégie du Hamas depuis le début de la guerre est d'utiliser des hôpitaux ou des bâtiments de l'UNRWA pour semer et répandre la terreur". "Le Hamas exploite les organismes internationaux, mais nous le combattons et allons le démanteler", a-t-il assuré. "Malgré la complexité de la situation et avec les organisations internationales, nous allons trouver des solutions pour s'assurer que la population de Gaza obtient l'aide nécessaire", a-t-il conclu.