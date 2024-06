"Le monde ne doit pas être surpris par les représailles d'Israël contre le Hezbollah" (Isaac Herzog)

Le président Isaac Herzog s'est exprimé ce mercredi soir lors d'une cérémonie officielle marquant le 57e anniversaire de la réunification de Jérusalem.

Au cours de son allocution, M. Herzog a évoqué l'attaque de drone du Hezbollah contre un terrain de football dans le nord du pays, un peu plus tôt dans la soirée. « Je veux commencer par parler depuis la capitale d'Israël de ce qu'il se passe dans le nord et de l'événement grave qui s'est produit cet après-midi à Hurfeish. D'ici, j'envoie une prière pour le rétablissement rapide et complet des personnes blessées dans cette attaque criminelle. J'offre ma force aux habitants du nord et du sud, ainsi qu'aux soldats qui montent la garde. Je leur dis : nous sommes avec vous. Le pays tout entier est à vos côtés", a-t-il affirmé. "Je me tourne maintenant vers la communauté internationale et ses dirigeants, et j'insiste sur le fait que l'on ne peut rester indifférent à ce terrorisme, qu'il vienne du Liban ou de n'importe où. Israël est attaqué quotidiennement, depuis de nombreux mois, par les mandataires de l'Iran au Liban, en violation flagrante de tous les accords et résolutions internationaux. Nous approchons du moment où une décision doit être prise", a-t-il ajouté. « Le monde doit se réveiller et comprendre qu'Israël n'a pas d'autre choix que de protéger ses citoyens et qu'il ne faut pas s'étonner qu'il le fasse - avec force et toujours plus de détermination. Ce n'est pas le moment de rester les bras croisés et de laisser la situation s'envenimer dans la région. Cette agression terroriste doit être stoppée", a souligné le président de l'Etat d'Israël.