Le président israélien défend Tsahal face aux accusations internationales

Lors de la première projection du film "Les enfants du 7 octobre", le président israélien a vivement réagi aux récentes accusations portées contre l'armée israélienne, notamment devant les instances internationales.

"Nous traversons une période difficile et douloureuse, confrontés à d'immenses défis sécuritaires et diplomatiques", a déclaré le président. "Nos ennemis s'efforcent de nous nuire, notamment en sapant notre position internationale à travers des forums juridiques partiaux et biaisés", faisant référence aux récents mandats d'arrêt "scandaleux" émis par la Cour internationale, qui met sur le même plan dirigeants israéliens et terroristes.

Le président a fermement rejeté les accusations de génocide et de nettoyage ethnique portées contre Tsahal. "Ce sont des mensonges absolus. Les soldats de Tsahal ne commettent pas de meurtres ni de nettoyage ethnique. Point final", a-t-il martelé, soulignant que l'armée israélienne est une force morale opérant selon des règles strictes du droit international et des normes humanitaires, avec un accompagnement juridique rigoureux pour chaque unité.

"L'État d'Israël agit en vertu du droit et du devoir d'autodéfense accordé à chaque État", a-t-il rappelé, condamnant fermement ces accusations qu'il juge non seulement erronées et déconnectées de la réalité, mais aussi préjudiciables aux soldats, aux commandants et aux efforts sécuritaires et diplomatiques d'Israël en temps de guerre.