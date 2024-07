Israël : "Qu'on en finisse avec ces pourparlers, il faut libérer les otages", affirme le rabbin Yossef

Le rabbin Yitzhak Yosef a été filmé aujourd'hui (jeudi) s'exprimant en faveur d'un accord pour la libération des otages. "Qu'ils en finissent avec ces pourparlers. Il n'y a pas le choix, qu'on libère des terroristes avec du sang sur les mains, mais il s'agit de sauver des vies maintenant", a déclaré le rabbin.

Cette position d'un haut responsable religieux, saluée par les familles, dans la lignée du parti ultra-orthodoxe Shas, reflète une position qui prend de l'ampleur au sein de la société israélienne : sauver les otages tant qu'il est possible, et avant toute autre considération.

Selon l'opposition, mais aussi d'ancien ministres, Benjamin Netanyahou pourrait pourtant à nouveau faire échouer un deal au prétexte de concessions toujours plus importantes demandées au Hamas... Et ainsi maintenir sa coalition. Gantz et Eisenkot qui ont quitté le cabinet de guerre il y a quelques semaines, affirment que "Ben Gvir est le ministre le plus influent, le plus menaçant et il est clair pour tout le monde, même s'il ne fait pas partie du cabinet, que son ombre plane en permanence sur le processus de décision".