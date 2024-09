Netanyahou défend le bilan humain de l'opération à Gaza, malgré les critiques

Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été confronté à des questions délicates sur le nombre de victimes civiles à Gaza. Face aux journalistes, il a maintenu la position d'Israël, affirmant que son pays fait tout son possible pour limiter les pertes civiles dans le conflit.

Netanyahou a déclaré que 17 000 à 18 000 terroristes du Hamas ont été éliminés depuis le début des opérations. Le ministère de la Santé dirigé par le Hamas fait état d'un bilan total approchant les 41 000 morts, sans distinction entre civils et terroristes. Le Premier ministre a reconnu que le nombre de victimes civiles est approximativement équivalent à celui des terroristes.

"Nous pensons que chaque mort civil est une tragédie. Pour le Hamas, chaque mort civil est une stratégie", a-t-il affirmé choisissant une formule déjà utilisée, soulignant les efforts d'Israël pour évacuer les zones civiles avant les attaques.

Netanyahou a notamment cité l'exemple de Rafah, où les avertissements internationaux sur les risques d'une évacuation massive se sont selon lui révélés infondés. Le Premier ministre a également mis en avant les actions humanitaires d'Israël, mentionnant l'actuelle campagne de vaccination contre la polio à Gaza. "L'armée israélienne fait quelque chose qu'aucune autre armée n'a fait dans l'histoire, et continuera à le faire. Je ne vais pas changer nos politiques humanitaires, de vaccination et de combat visant à minimiser les pertes civiles", a insisté Netanyahou. Malgré ces affirmations, les organisations humanitaires continuent de critiquer les ordres répétés d'évacuation massive donnés aux Palestiniens, arguant que ces déplacements ont créé des conditions humanitaires catastrophiques, notamment en termes d'accès à l'eau potable et d'assainissement, conduisant à la résurgence de maladies.