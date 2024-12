"Nous soignons même les terroristes" : le directeur de Soroka témoigne

Le Professeur Shlomi Kodesh, directeur de l'hôpital Soroka situé à Beer-Sheva, s'est exprimé sur les défis éthiques et humains auxquels son établissement fait face : "Nous avons soigné et continuons de soigner des terroristes du Noukhba. Ce n'est pas facile pour l'équipe, mais je suis fier qu'elle comprenne son serment et son rôle dans cette situation impossible."

Il a évoqué des cas particulièrement sensibles, notamment celui d'un enfant gazaoui traité "là où un médecin est tombé", tout en précisant l'existence de lignes rouges : "Nous n'hospitaliserons pas un terroriste en soins intensifs quand des soldats en état critique ont besoin de soins."

Concernant le personnel arabe de l'hôpital, le directeur a souligné sa position claire : "Si quelqu'un ne veut pas être soigné par un médecin arabe, qu'il ne se fasse pas soigner ici", avec une exception pour les femmes ayant perdu leurs maris et demandant à ne pas entendre l'arabe pendant leur accouchement.