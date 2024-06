Otages : "L'accord proposé par Biden est une capitulation, nous n'en ferons pas partie" (Smotrich)

Israël n'est pas lié par "l'offre de reddition" présentée par le président américain Joe Biden à la fin de la semaine dernière, déclare le ministre des Finances Betsalel Smotrich.

"Si le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu décide d'accepter la proposition d'un accord sur les otages, qui a été faite par le cabinet de guerre en violation de la loi, alors nous n'en ferons pas partie", a-t-il déclaré. "La conduite du cabinet de guerre est un échec et est dangereuse", a affirmé M. Smotrich aux journalistes à l'extérieur d'une tente de protestation installée par un groupe représentant des familles endeuillées qui réclament une pression militaire accrue sur le Hamas. "Encore et encore, ils répètent les mêmes erreurs, encore et encore, ils se rendent à Sinwar, encore et encore, ils abandonnent toutes les lignes rouges, humilient l'État d'Israël, et encore une fois, le résultat est que le Hamas se retranche dans sa position", a déploré M. Smotrich.

Les derniers mois ont montré, selon lui, que la solution réside "uniquement dans l'augmentation de la pression militaire et des tirs jusqu'à ce que le Hamas se rende". "L'envoi de négociateurs au Caire était une erreur", poursuit-il, insistant sur le fait que "la proposition dangereuse dont a parlé le président Biden a été émise par le cabinet de guerre sans autorité et en violation de la loi, et qu'elle n'engage pas le gouvernement israélien et l'État d'Israël". "Si, à Dieu ne plaise, le gouvernement décide d'accepter cette offre de capitulation, nous n'en ferons pas partie", a-t-il réitéré, promettant à M. Netanyahou de "se dresser contre vous avec toute notre force et notre fermeté si vous choisissez la capitulation et la défaite". En réponse à une question d'un journaliste, Smotrich déclare que, comme le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, il n'a pas été informé de l'ensemble du contenu de l'accord sur les otages.