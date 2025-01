"Je suis revenue à la vie, je suis simplement la plus heureuse du monde", écrit Emily Damari

La photo d'Emily Damari, qui a été libérée dimanche de la captivité du Hamas avec deux doigts en moins perdus le jour de son enlèvement le 7 octobre 2023, est devenue virale et a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont notamment réagi à la première publication d'Emily sur les réseaux sociaux depuis sa libération.

"Mandy, la mère d'Emily, a elle aussi partagé ses sentiments après la journée de dimanche : "Hier, j'ai enfin eu la chance d'étreindre Emily, comme je l'ai rêvé pendant longtemps. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à la lutte pour ramener Emily à la maison et nous ont soutenus pendant cette période. Comme je l'ai souligné tout au long de ce parcours, vous faites tous partie intégrante de la famille d'Emily". "Avec un immense soulagement, je peux vous dire qu'Emily est maintenant dans un état de santé bien meilleur que ce à quoi nous nous attendions. Ce fut une joie immense de voir, avec le reste du monde, un aperçu de la force, de la détermination et du charisme d'Emily à sa libération", a-t-elle ajouté.

"Selon les propres mots d'Emily, elle est la femme la plus heureuse du monde, elle a récupéré sa vie", a poursuivi Mandy Damari. "Cependant, malgré notre immense joie, il est important de rappeler que le Hamas détient encore 94 autres otages. Le cessez-le-feu doit perdurer jusqu'au retour du dernier des otages chez lui, dans sa famille. Emily est un exemple de résilience exceptionnelle, mais son voyage ne fait que commencer. Comme vous l'avez vu, Emily a perdu deux doigts de sa main gauche et elle a besoin de temps et d'espace pour se consacrer à sa réhabilitation avec sa famille, ses amis et l'équipe médicale qui l'accompagne". Elle a conclu en demandant a ce que la vie privée d'Emily soit respectée, indiquant qu'aucune interview ne serait donnée par aucun membre de la famille dans les prochains jours.

Lundi matin, Emily a écrit sur son compte Instagram : "Amour, amour, amour. Je remercie Dieu, je remercie ma famille, mes amis les plus proches que j'ai dans ce monde. Je suis revenue à ma vie bien-aimée. J'ai réussi à voir seulement un soupçon de tout et vous m'avez ému jusqu'aux larmes. Merci, merci, merci, je suis simplement la plus heureuse du monde".

"Cette fille incroyable a perdu deux doigts en protégeant son chien contre les terroristes. Les assassins ont tué le chien, mais n'ont pas réussi à briser l'esprit d'Emily même après une année et trois mois. Emily est ma nouvelle héroïne", a réagi une internaute.

https://x.com/i/web/status/1881220980162654436

"Un mois avant la libération, j'ai parlé à l'un des amis d'Emily. Il parlait d'une amie qui l'encourageait toujours à prendre la vie à la légère, sans prétention. Que même dans les moments difficiles, avec elle on peut imaginer que tout va bien dans ce monde. Maintenant, je commence à comprendre de quoi il parlait", a écrit un autre.

https://x.com/i/web/status/1881215702377640382

Dans un autre tweet, il a été écrit: "L'expression du visage d'Emily résume tout. Quelle femme et quelle photo", a admiré une troisième personne. Des centaines de réactions admiratives ou encourageant Emily ont ainsi été postées par des Israéliens sur les réseaux sociaux.

https://x.com/i/web/status/1881203679178703311

Parallèlement, Merav Leshem Gonen, la mère de Romi qui a également été libérée de captivité aux côtés d'Emily, a écrit sur son compte Instagram : "Il me faudra, nous faudra, un moment pour respirer et croire en la réalité que nous avons vécue ensemble. Je promets de revenir. Il y a encore 97 personnes aimées qui ont besoin de vivre une telle réalité."