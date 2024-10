Attentat à Beer-Sheva : Une jeune femme de 25 ans meurt, 14 victimes évacuées à l'hôpital

Un attentat terroriste s'est produit aujourd'hui à la gare routière centrale de Beer-Sheva, touchant deux endroits distincts de la station. Si initialement, ont été rapportées trois victimes, le bilan s'est alourdi à dix personnes blessées par des coups de feu, dont une jeune femme de 25 ans rapidement déclarée morte sur les lieux. Une autre jeune femme est dans un état grave, deux hommes et deux femmes sont modérément blessés, cinq sont légèrement blessés et trois sont soignés pour anxiété.

L'alerte a été donnée à 14h27 au centre d'appels 101 du MDA dans la région du Negev. Immédiatement, des équipes médicales ont été dépêchées sur les lieux. Des ambulanciers et des paramédics du MDA s'affairent actuellement à prodiguer des soins d'urgence aux blessés directement sur place.

Le terroriste de l'attentat de Beer Sheva ce 6 octobre

Les forces de sécurité ont rapidement réagi et l'assaillant a été neutralisé. Âgé de 29 ans, il est issu de la communauté bédouine israélienne et était connu des services de police pour ses activités criminelles. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame. qui a frappé deux zones distinctes de la gare routière. L'assaillant aurait eu en sa possession à la fois un couteau et une arme à feu.