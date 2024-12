Suspicion d'attentat : deux blessés dont un grave dans une attaque à l'arme blanche à Karmiel

Un agent de sécurité a été poignardé mardi matin à l'entrée du commissariat de police de Karmiel, dans le nord d'Israël. Il a été transporté au centre médical de Galilée à Nahariya dans un état grave. Un policier légèrement blessé par l'assaillant a également été évacué vers l'hôpital. Le suspect, un résident du village arabe de Nahf, près de Karmiel, âgé d'une vingtaine d'années, a été arrêté. La police avait initialement qualifié l'attaque comme criminelle et annoncé que toutes les pistes seraient examinées. Environ une heure plus tard, il a été rapporté que le soupçon d'acte terroriste à motif nationaliste se renforçait.

Yaakov Cohen/Flash90

L'événement a commencé lorsque le suspect a affronté l'agent de sécurité et un autre policier venu à son secours. Le suspect a sorti un objet pointu et a poignardé le vigile, selon les témoignages. Il a ensuite pris la fuite avant d'être retrouvé par la police et arrêté.

Edward Zugot, secouriste du Magen David Adom (MDA), a raconté l'événement : "Nous avons vu le blessé conscient et souffrant d'une blessure pénétrante. Nous lui avons prodigué des soins sur place pour arrêter l'hémorragie, et nous l'avons évacué en ambulance vers l'hôpital."

L'hôpital de Galilée à Nahariya, a indiqué qu'un homme dans la quarantaine a été amené avec des blessures par arme blanche dans un état grave. Une autre personne plus légèrement blessée est également arrivée et a été traitée dans l'établissement e soins.