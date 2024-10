Attentat par arme à feu sur la route 4 près d'Ashdod : un mort, quatre blessés, l'assaillant neutralisé

Attentat par arme à feu sur la route 4 : Un homme d'environ 30 ans a succombé à ses blessures après que son véhicule a essuyé des tirs, près de l'échangeur de Yavne. Selon les soupçons, l'assaillant a ouvert le feu sur des véhicules sur la route 4 en direction du sud, près de l'échangeur sud de Yavne.

L'assaillant a poursuivi sa course folle vers le nord sur la route 4, tirant depuis son véhicule sur d'autres voitures, et est passé par l'échangeur de Yavne tout en continuant à tirer. Quatre autres personnes ont été blessées dans l'attaque. L'une des personnes légèrement blessées est un médecin qui a arrêté sa voiture pour soigner les blessés et qui a été heurté par une autre voiture. Un autre, un civil touché et modérément blessé s'est enfui et a continué jusqu'au carrefour de Nir Galim.

Plus loin sur son chemin vers le nord, l'assaillant a rencontré un barrage routier de la police de la circulation dans la zone de l'échangeur Holot, où il a été neutralisé par les policiers.