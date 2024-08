Un sceau de pierre de l'époque du premier temple découvert lors de fouilles à Jérusalem

Un sceau en pierre extrêmement rare et inhabituel datant de l'époque du premier temple, vieux d'environ 2 700 ans, portant un nom en écriture paléohébraïque et une figure de "génie" ailé - a été découvert à Jérusalem lors de fouilles menées par l'Autorité des Antiquités et la Cité de David.

Emile Algim, autorité israélienne des antiquités

Selon l'Autorité des antiquités, le sceau, gravé en écriture miroir, servait à son propriétaire à la fois comme amulette et comme sceau juridique sur des documents et des certificats. Il a une coupe convexe des deux côtés et un trou percé sur toute sa longueur, permettant de l'enfiler sur une chaîne et de le porter autour du cou. Au centre est représentée une figure de profil, peut-être un roi, avec des ailes, portant une longue chemise rayée et marchant vers la droite. La figure a une longue crinière de boucles couvrant la nuque et porte un chapeau ou une couronne sur la tête. Elle lève un bras vers l'avant, avec une main ouverte, peut-être pour offrir un objet qu'elle tient. De chaque côté de la figure est gravée une inscription en paléohébraïque - "à Yehoazar fils de Hoshayahu".

Emile Algim, autorité israélienne des antiquités

Les chercheurs pensent que l'objet, qui portait à l'origine uniquement l'image du démon, était porté comme une amulette autour du cou d'un homme nommé Hoshayahu, qui occupait un poste important dans le gouvernement du royaume de Judée. En vertu de son autorité et de son statut, Hoshayahu s'est permis de s'anoblir et de s'orner d'un sceau portant une figure impressionnante - une figure incarnant un symbole d'autorité.

L'hypothèse est qu'à la mort de Hoshayahu, son fils Yehoazar a hérité du sceau, puis a ajouté son nom et celui de son père de chaque côté du démon. Il l'a peut-être fait pour s'approprier directement les qualités bénéfiques qu'il croyait que l'amulette incarnait en tant qu'objet magique.

Le nom Yehoazar nous est connu de la Bible (1 Chroniques 12:7) dans sa forme abrégée - Yoezer, l'un des guerriers du roi David. De plus, dans le livre de Jérémie (33:2), qui décrit les événements de cette période même, est mentionné un homme portant un nom parallèle, Azariah fils de Hoshayah.

"La Judée en général, et Jérusalem en particulier à cette époque, était soumise à l'hégémonie de l'Empire assyrien et influencée par lui - une réalité qui s'exprimait également dans les aspects culturels et artistiques. Le fait que le propriétaire du sceau ait choisi un démon pour être le symbole de son sceau personnel pourrait indiquer son sentiment d'appartenance au contexte culturel plus large. Cependant, dans ce sentiment, ce Yehoazar tenait fermement à son identité locale, et donc son nom est écrit en hébreu, et son nom est un nom hébreu, appartenant à la culture de Judée. Ces dernières années, les preuves archéologiques - principalement dans les fouilles de la Cité de David et à la base du Mont du Temple - augmentent et nous enseignent sur l'étendue de l'influence de la culture assyrienne dans notre région et surtout à Jérusalem," a ajouté le Dr Baruch.

Plus d'informations sur le rare sceau en pierre seront présentées au grand public la semaine prochaine à Jérusalem, mercredi prochain - le 4 septembre, lors de la 25e conférence archéologique annuelle sur la recherche de la Cité de David.