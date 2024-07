Une nouvelle technologie de l'Université de Tel-Aviv pour détecter les drones hostiles

Une nouvelle technologie développée par le doctorant Omer Tzidki, le post-doctorant Dmytro Vovchuk et Klil Hayon, du laboratoire du Prof. Pavel Ginzburg au Département d'ingénierie électrique de l'Université de Tel-Aviv, va permettre d'améliorer la localisation des drones hostiles, même dans des conditions météorologiques changeantes et extrêmes, par l'utilisation combinée de techniques électromagnétiques, d'algorithmes d'Intelligence artificielle et d'un radar innovant, pour mieux protéger l'espace aérien d'Israël, a rapporté l'Université de Tel-Aviv.

Comme l'expliquent les chercheurs, l'identification des drones se fait généralement à l'aide de caméras qui filment et enregistrent tout aéronef entrant sur le territoire national. Cependant, l’identification échoue souvent, en raison des conditions météorologiques, du nombre élevé de participants au trafic aérien ou encore de la présence de batiments de hauteur élevée en environnement urbain, qui rendent difficile la photographie et la localisation des drones. La nouvelle technologie parvient à surmonter ces difficultés grâce à une technique de marquage intelligent, et l'utilisation d'un radar muni d'un algorithme d'intelligence artificielle capable de catégoriser les drones en fonction du rayonnement électromagnétique qu'ils diffusent.

Détecter les drones hors de vue

Le doctorant Omer Tzidki souligne que le problème de l'identification des drones est particulièrement critique lorsqu'ils ne sont pas situés en ligne de vue directe, mais cachés derrière un nuage, par le brouillard, ou dans des conditions météorologiques difficiles. Dans ces situations, les caméras seules ne suffisent pas et il est nécessaire de recourir aux radars. La nouvelle technologie identifie les drones au moyen d'une représentation électromagnétique de leur « carte d'identité », qui permet au radar de distinguer les drones en fonction de leurs différentes cartes d'identité au moyen du taggage électromagnétique de leurs ailes. L'algorithme d'IA s'appuie sur un réseau neuronal qui identifie le drone comme amical ou hostile et fonctionne avec succès même dans des conditions météorologiques et environnementales changeantes, en minimisant les risques d'accident. Les expériences ont été réalisées tout d'abord dans un environnement stérile en laboratoire, puis en environnement extérieur, pour simuler des cas réels. « Les choses les plus simples fonctionnent le mieux », commente le Prof. Ginzburg. Le projet propose l'utilisation de principes physiques fondamentaux pour classer les drones de manière fiable et précise. Le processus d'identification d'un drone par radar est en lui-même assez complexe, et donc la capacité d'identifier un drone spécifique est un succès dont nous sommes très fiers ». Le doctorant Omer Tzidk explique que le succès du projet est dû à la combinaison de techniques électromagnétiques, d'algorithmes d'IA et d'un radar innovant, qui donne un résultat optimal. « La cartographie de l'espace aérien est essentielle pour protéger la vie des soldats et des civils. Le projet est important en temps normal, et d'autant plus crucial en ces temps-ci », a-t-il déclaré.