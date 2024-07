Virus du Nil occidental : 51 décès enregistrés depuis le début de l'épidémie

Le ministère israélien de la Santé vient d'annoncer une augmentation des cas de virus du Nil occidental dans le pays. Depuis le début de l'épidémie en juin, 738 patients ont été diagnostiqués, et 51 décès ont été enregistrés.

Parmi les victimes, on compte cinq personnes âgées de 45 à 64 ans, 21 de 65 à 79 ans, et 25 de plus de 80 ans. Ces chiffres soulignent la vulnérabilité particulière des personnes âgées face à cette maladie.

Le virus du Nil occidental, présent en Israël depuis de nombreuses années, se manifeste généralement entre juin et novembre. Cependant, cette année, l'épidémie a débuté plus tôt que d'habitude, probablement en raison des changements climatiques observés en Israël et dans le monde entier. La transmission du virus se fait principalement par les piqûres de moustiques infectés, en particulier ceux qui se nourrissent d'oiseaux. Il est important de noter que le virus ne se transmet pas d'humain à humain. Selon le ministère de la Santé, environ 80% des personnes infectées ne présentent aucun symptôme. Les 20% restants peuvent ressentir divers symptômes, allant de la fièvre aux maux de tête et aux douleurs corporelles. Dans moins de 1% des cas, des complications graves comme une inflammation aiguë du cerveau ou une méningite peuvent survenir. Les autorités sanitaires soulignent que les personnes âgées et celles ayant un système immunitaire affaibli sont particulièrement à risque de développer une forme grave de la maladie. Face à cette situation préoccupante, les experts recommandent à la population de prendre des mesures préventives, notamment en utilisant des répulsifs anti-moustiques et en évitant les zones à forte concentration de ces insectes, particulièrement au crépuscule et à l'aube. Le ministère de la Santé continue de surveiller de près l'évolution de l'épidémie et appelle à la vigilance de tous pour limiter sa propagation.