Accusations de "nettoyage ethnique" à Gaza : Gallant dénonce les propos de Ya'alon

L'ancien ministre de la Défense, le député Yoav Gallant, a vivement critiqué son prédécesseur Moshe Ya'alon qui accuse Israël de mener un "nettoyage ethnique" à Gaza. Cette confrontation intervient après les déclarations controversées de Ya'alon sur les opérations militaires israéliennes. "Les propos de Ya'alon sont un mensonge qui aide notre ennemi et nuit à Israël", a déclaré Gallant. "J'ai vu de près les soldats et les commandants de Tsahal alors que je dirigeais la difficile guerre contre le Hamas, le Hezbollah et l'Iran. Tsahal a agi selon les plus hauts standards applicables dans cette guerre complexe qui nous a été imposée."

Gallant a souligné que "les instructions et les ordres ont toujours été donnés conformément à la loi et à l'esprit de Tsahal". Il a suggéré à Ya'alon de "ne pas discréditer son passé sécuritaire, d'apprendre les faits, de se rétracter et de s'excuser auprès des soldats de Tsahal".

Dans son interview à Democrat TV, Ya'alon avait affirmé : "La voie dans laquelle ils nous entraînent actuellement nous mène vers l'occupation, l'annexion et le nettoyage ethnique. Regardez le nord de Gaza, le transfert, appelez-le comme vous voulez, pour y installer des colonies juives. C'est ça l'objectif."

Ya'alon a poursuivi sa critique en détaillant la situation sur le terrain : "Que se passe-t-il là-bas ? Il n'y a plus de Beit Lahia, plus de Beit Hanoun, ils opèrent actuellement à Jabaliya, et fondamentalement, ils vident la zone de ses Arabes." Il a ajouté : "Nous ne devons pas être confus, car ceux qui veulent nous confondre sont ceux qui nous mènent actuellement vers rien de moins que la dévastation."