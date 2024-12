Amnesty International condamne les tirs de roquettes du Hezbollah sur Israël

Amnesty International a vivement critiqué vendredi le Hezbollah pour ses tirs de roquettes non guidées sur des zones civiles en Israël. "L'utilisation imprudente de salves de roquettes non guidées par le Hezbollah a tué et blessé des civils, et détruit et endommagé des habitations civiles en Israël", a déclaré Agnes Callamard, secrétaire générale de l'organisation. L'ONG a documenté trois attaques du Hezbollah sur des villes israéliennes qui ont causé la mort de huit civils et blessé au moins 16 autres personnes depuis l'escalade des tensions fin septembre. Selon leur analyse des images des attaques, le groupe a utilisé des systèmes de lance-roquettes multiples non guidés.

"L'utilisation de ces armes intrinsèquement imprécises dans ou près de zones civiles peuplées constitue une violation prima facie du droit humanitaire international", a souligné Callamard. "Les attaques directes contre des civils et des objets civils ainsi que les attaques indiscriminées qui tuent et blessent des civils doivent être enquêtées comme crimes de guerre."

Cette condamnation intervient quelques jours après qu'Amnesty a publié un rapport accusant Israël de génocide à Gaza. Le ministère israélien des Affaires étrangères a vivement réagi : "L'organisation fanatique et déplorable Amnesty International a une nouvelle fois produit un rapport fabriqué, entièrement faux et basé sur des mensonges."

Les États-Unis ont également rejeté les conclusions d'Amnesty concernant Israël. "Nous ne sommes pas d'accord avec les conclusions d'un tel rapport. Nous l'avons déjà dit et continuons de considérer que les allégations de génocide sont infondées", a déclaré Vedant Patel, porte-parole du Département d'État.

Le ministère israélien a rappelé que "le massacre génocidaire du 7 octobre 2023 a été perpétré par l'organisation terroriste Hamas contre des citoyens israéliens" et que "depuis lors, les citoyens israéliens sont soumis à des attaques quotidiennes sur sept fronts différents."