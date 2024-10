Arrestation de 7 jeunes de Jérusalem-Est qui projetaient de tuer un scientifique nucléaire pour le compte de l'Iran

Sept résidents de Beit Safafa à Jérusalem, âgés de 17 à 23 ans, ont été arrêtés en septembre 2024 pour espionnage au profit de l'Iran, selon des informations publiées mardi. L'enquête a été menée conjointement par le Shin Bet et l'unité d'investigation de la police de Jérusalem. Le principal suspect, Rami Alian, 23 ans, a avoué avoir su que son contact était iranien, déclarant "ressentir de la fierté qu'un Iranien l'ait approché". Le groupe devait assassiner un scientifique nucléaire israélien, mais a été arrêté avant de pouvoir mener à bien cette opération.

Les suspects ont reçu de véritables "tarifs" pour leurs activités : 200 000 shekels pour l'assassinat du scientifique, 500 shekels pour photographier un institut de recherche du centre du pays, entre 13 000 et 15 000 shekels pour l'achat d'armes, 100 dollars pour des graffitis et 2 000 shekels pour incendier des véhicules.

Selon l'enquête, un agent iranien a d'abord contacté le suspect principal, qui a ensuite recruté six autres personnes. L'opérateur iranien leur a confié des "missions tests" rémunérées : incendies de voitures, graffitis anti-gouvernementaux et pro-otages, achat de grenades et d'armes. Le groupe a également tenté de lancer une grenade sur la maison d'un agent de sécurité et de cibler des véhicules de police.

Ces arrestations interviennent au lendemain de la révélation d'une autre affaire d'espionnage impliquant sept Israéliens, dont deux mineurs, soupçonnés d'avoir espionné pour l'Iran pendant deux ans, y compris pendant la guerre actuelle. Ils auraient reçu des centaines de milliers de dollars, notamment en cryptomonnaies, pour leurs services.