Benjamin Netanyahou s’adressera au Congrès américain le 24 juillet

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou s'adressera à une session conjointe du Congrès le 24 juillet prochain, ont annoncé le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, et le chef des Républicains du Sénat, Mitch McConnell. "Cette réunion bipartisane et bicamérale symbolise la relation durable entre les États-Unis et Israël et offrira au Premier ministre Netanyahou l'occasion de partager la vision du gouvernement israélien concernant la défense de la démocratie, la lutte contre le terrorisme et l'instauration d'une paix juste et durable dans la région", ont-ils déclaré dans un communiqué annonçant la date du discours.

AP Photo/J. Scott Applewhite

Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a publié une déclaration après s'être joint à Mike Johnson pour inviter Benjamin Netanyahou : "J'ai des désaccords clairs et profonds avec le Premier ministre (Netanyahou), que j'ai exprimés tant en privé qu'en public et que je continuerai à exprimer. Mais parce que la relation de l'Amérique avec Israël est inébranlable et transcende une personne ou un premier ministre, je me suis joint à l’invitation qui lui a été faite de prendre la parole".

AP Photo/J. Scott Applewhite

Netanyahou a réagi en exprimant son émotion "d'avoir le privilège de représenter Israël devant les deux chambres du Congrès et de présenter aux représentants du peuple américain et du monde entier la vérité sur notre guerre juste contre ceux qui cherchent à nous détruire".

AP Photo/J. Scott Applewhite

Benjamin Netanyahou a officiellement été invité vendredi dernier à prononcer son discours devant le Congrès. Mike Johnson lui a envoyé une invitation officielle à s'exprimer lors d'une réunion conjointe du Congrès, et l'invitation portait la signature des quatre chefs de file du Congrès : Johnson, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell et le chef de la minorité à la Chambre des représentants Hakeem Jeffries.