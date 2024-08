Biden espère que l'Iran n'attaquera pas Israël si un accord de cessez-le-feu à Gaza est conclu

Le président américain Joe Biden a exprimé son espoir qu'un accord entre Israël et le Hamas pourrait dissuader l'Iran de mener des représailles. "Mon attente est que l'Iran n'attaquera pas si un accord est conclu", a déclaré Biden aux journalistes en Louisiane. Cependant, il a admis que parvenir à un accord "devient difficile", tout en soulignant qu'il n'abandonnait pas ses efforts.

L'incertitude persiste quant aux intentions de l'Iran et du Hezbollah. Un haut responsable américain a estimé que malgré les spéculations sur un possible report des représailles iraniennes en raison du sommet de négociation prévu jeudi, il n'est pas certain qu'un tel report se produise. Dans ce contexte tendu, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a reporté de manière inattendue sa visite au Moyen-Orient. Il attendra les résultats du sommet de jeudi avant d'envisager un déplacement dans la région.

Deux sources occidentales ont confié à la chaîne saoudienne Al-Hadath que la "ligne rouge" pour Israël serait un tir de missiles iraniens vers le centre du pays. "Un tel tir forcerait Washington à intensifier [sa réponse] et pourrait conduire à une guerre élargie", ont-elles averti.

Le sommet de jeudi à Doha vise à réaliser une percée dans les négociations entre Israël et le Hamas. Les États-Unis, le Qatar et l'Égypte espèrent qu'un accord pourrait non seulement mettre fin à la guerre à Gaza et libérer les otages détenus depuis 312 jours, mais aussi empêcher les attaques de l'Iran et du Hezbollah.

L'administration Biden a lancé une "offensive diplomatique" pour faire pression sur l'Iran afin qu'il reporte son attaque contre Israël. Des hauts responsables américains ont été envoyés au Moyen-Orient, notamment le directeur de la CIA Bill Burns qui participera au sommet de Doha.

Côté israélien, l'équipe de négociation devrait demander au Premier ministre Benjamin Netanyahu d'élargir son mandat, estimant que le mandat actuel ne justifie pas leur participation au sommet.

Quant au Hamas, sa participation aux pourparlers de Doha reste incertaine. Le Wall Street Journal a rapporté que le leader du Hamas, Yahya Sinwar, exigeait l'arrêt des opérations militaires israéliennes à Gaza comme condition préalable à la participation du groupe aux négociations.