Des ministres français en visite au Liban un mois après la trêve Israël-Hezbollah

Les ministres français des Affaires étrangères et de la Défense se sont rendus ce lundi au Liban, dans un contexte de trêve fragile entre Israël et le Hezbollah, en vigueur depuis fin novembre, a rapporté l'AFP.

Jean-Noël Barrot et Sébastien Lecornu ont rencontré le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Joseph Aoun. Les deux ministres doivent se rendre vendredi auprès des Casques bleus de l'ONU stationnés près de la frontière israélienne.

Selon un communiqué de l'armée libanaise diffusé sur les réseaux sociaux, les discussions ont porté sur "les moyens de renforcer les relations de coopération entre les armées des deux pays et de poursuivre le soutien à l'armée dans les circonstances actuelles". Le général Aoun, pressenti comme candidat potentiel à la présidence libanaise, est chargé du déploiement des troupes dans le sud du pays depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah le 27 novembre. Sur X (ex-Twitter), Sébastien Lecornu a indiqué qu'il rencontrerait également un général français représentant Paris "au sein du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu". "Nos armées sont et resteront engagées pour la stabilité du Liban et de la région", a-t-il souligné.

Cette visite intervient alors que la situation reste tendue à la frontière israélo-libanaise, malgré la trêve qui a mis fin à plusieurs semaines d'affrontements intenses entre l'État hébreu et le mouvement chiite Hezbollah.