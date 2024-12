Israël craint que les rebelles syriens ne parviennent bientôt à sa frontière du Golan

Des groupes armés locaux à Deraa, dans le sud de la Syrie, auraient commencé à affronter les forces du régime d'Assad stationnées dans la ville, ont rapporté vendredi des sources syriennes. Selon les informations rapportées, les affrontements ont commencé dans la ville de Nava, à l'ouest de la ville de Deraa, située à seulement 13 kilomètres de la frontière avec Israël. Le drapeau de la révolution syrienne a été hissé dans la banlieue de Deraa.

Selon certaines informations, les forces d'Assad se sont retirées de la ville d'Inhal, située à environ 20 kilomètres de la frontière israélienne. Au sommet du système de sécurité israélien, les évolutions sont suivies avec inquiétude. Deux sources ont déclaré jeudi soir à la chaîne israélienne Kan, que des signes d'effondrement des lignes de défense de l'armée syrienne avaient été détectés par Israël et les États-Unis.

Michael Giladi/Flash90

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a convoqué une réunion sur la question, qui a même été évoquée lors du rassemblement du cabinet politico-sécuritaire. La crainte au sein de l'establishment de la défense est que les rebelles n'atteignent le sud de la Syrie, jusqu'à la frontière israélienne sur le plateau du Golan. Au vu de l'avancée rapide des rebelles syriens, Israël a décidé d'augmenter dès vendredi les forces de Tsahal sur le plateau du Golan.

Les rebelles ont réussi à s'emparer des villes de Hama et d'Alep en une semaine. Ils ont occupé la prison centrale de Hama et en ont libéré tous les prisonniers. En Israël, cet événement est considéré comme un précédent dangereux, démontrant que les rebelles sont imprévisibles. À ce stade, Israël ne détecte aucune résistance significative de la part de l’armée d’Assad et craint de plus en plus que les armes de l’armée syrienne ne finissent entre les mains des rebelles ou dans celles du Hezbollah.

Parallèlement, dans des images diffusées vendredi matin sur les réseaux sociaux arabes, on voit les rebelles syriens s'approcher de Homs, la troisième plus grande ville du pays, qui semble être leur prochaine cible. Ils ont été observés dans le village d'Al-Dar al-Kabirah, à la périphérie de la ville, ainsi que dans le village de Ter Maaleh, situé à environ cinq kilomètres de celle-ci. Avant cela, des images faisant état de l'entrée des rebelles dans la ville de Talbissé, dans le centre de la Syrie, située à environ 15 kilomètres de Homs.

AP

Le Hezbollah a envoyé des "forces de surveillance" du Liban à Homs pour tenter d'empêcher les rebelles de prendre le contrôle de la ville. Un responsable militaire syrien et deux autres responsables régionaux proches du régime iranien ont déclaré à Reuters que les forces d'élite du Hezbollah sont entrées en Syrie dans la nuit de jeudi à vendredi et ont pris plusieurs positions à Homs.

Abou Mohammed al-Joulani , le chef de l'organisation Hayat Tahrir al-Sham, a indiqué dans une interview exclusive et rare accordée à la chaîne américaine CNN que l'objectif des rebelles était de "renverser le régime d'Assad". Al-Joulani a déclaré que le régime syrien est "mort de facto", même si ses alliés comme l'Iran et la Russie tentent de le sauver. Quant au futur régime syrien, il a déclaré que l'objectif sera de créer un gouvernement basé sur des institutions et un conseil élu par le peuple.