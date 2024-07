Israël assure que Fuad Shukr, numéro 2 du Hezbollah, a bien été éliminé dans une frappe à Beyrouth

L'armée israélienne a annoncé mardi soir l'élimination de Fouad Choukr, alias Sayed Mohsen, décrit comme "le plus haut commandant militaire du Hezbollah et le chef de l'appareil stratégique de l'organisation". L'opération a été menée par des avions F-35 dans le quartier de Dahiyeh à Beyrouth, bastion du Hezbollah.

Selon Tsahal, Choukr était le bras droit et le conseiller en planification et gestion de guerre du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Il était responsable de la lutte du Hezbollah contre Israël depuis le 8 octobre et impliqué dans le meurtre de nombreux civils israéliens et étrangers au fil des ans. Choukr supervisait les systèmes d'armement les plus avancés de l'organisation, notamment les missiles de précision, les missiles de croisière, les missiles antinavires, et les drones.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a qualifié Choukr de "chef d'état-major du Hezbollah". Il a souligné que cette opération démontrait la détermination d'Israël à traquer ses ennemis où qu'ils se trouvent, ajoutant : "Ses mains étaient tachées du sang de nombreux Israéliens, et ce soir nous avons prouvé que ce sang n'était pas versé en vain."

Cette élimination est considérée comme la plus significative dans la guerre au nord, comparable à celle de Mohammed Deif à Gaza. Choukr était perçu comme le numéro deux de l'organisation et le commandant de tous les systèmes stratégiques du Hezbollah. Il avait rejoint le groupe en 1985 et occupé divers postes de haut rang depuis.

Le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré : "Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous y sommes bien préparés. Le Hezbollah entraîne le Liban et tout le Moyen-Orient dans une escalade." Il a également appelé le public israélien à rester vigilant et à suivre les instructions de sécurité.

Selon une source citée par CNN, Israël aurait informé les États-Unis avant l'attaque à Beyrouth. La Maison Blanche a indiqué ne pas croire qu'une guerre entre le Hezbollah et Israël soit "inévitable".

Cette opération intervient dans un contexte de tensions accrues entre Israël et le Hezbollah depuis le début du conflit à Gaza. Elle soulève des inquiétudes quant à une possible escalade dans la région, bien que les autorités israéliennes affirment ne pas chercher une guerre à grande échelle.

L'élimination de Choukr représente un coup dur pour le Hezbollah et pourrait avoir des répercussions significatives sur sa structure de commandement et ses capacités opérationnelles. La réaction du groupe libanais à cette frappe sera cruciale pour déterminer l'évolution de la situation dans les jours à venir.