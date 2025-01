Judée-Samarie : tensions croissantes entre violences des extrémistes juifs et menaces du Hamas

Dans un contexte de tensions accrues, le Hamas a appelé dans la nuit de lundi à mardi à "une escalade de la résistance sous toutes ses formes pour faire face au terrorisme des colons et d'Israël". En réponse, Tsahal a rehaussé son niveau d'alerte en Cisjordanie, renforçant sa présence sur les axes routiers pour prévenir les attentats terroristes.

Le chef d'état-major Herzi Halevi a déclaré que "nous devons être prêts à des opérations significatives en Judée-Samarie dans les prochains jours". Selon des sources du Commandement central, l'armée prévoit d'intensifier ses activités offensives dans les villages, villes et camps de Cisjordanie.

Le ministre de la Défense Israel Katz a souligné que "conformément à la politique établie, la lutte contre le terrorisme palestinien en Judée-Samarie est désormais la priorité de Tsahal et de l'État d'Israël", citant "la gravité des menaces et le fait qu'il s'agit de la principale zone de friction où des tirs et des activités terroristes sont actuellement menés contre Israël".

La situation s'est particulièrement tendue après des violences commises par des colons dans le village palestinien de Funduq. Les forces de sécurité sont arrivées tardivement sur place, après que des colons eurent incendié trois bâtiments appartenant aux villageois, un tracteur agricole et des véhicules privés. Lors de la poursuite de deux suspects, un policier se sentant menacé a ouvert le feu, les blessant grièvement.

Le policier, interrogé sous avertissement par le département des enquêtes internes, a affirmé avoir été attaqué avec un collègue soldat par "des dizaines d'individus masqués" dans une zone sombre. "J'ai senti un danger réel pour ma vie et celle du soldat", a-t-il déclaré, expliquant avoir tiré en l'air pour dissuader les assaillants.

Ces incidents surviennent deux semaines après un attentat meurtrier sur la route 55 près de Funduq, où trois Israéliens ont été tués, dont un policier père de trois enfants dont le fils a été témoin du meurtre.