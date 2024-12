L'élection de Trump pourrait débloquer la livraison d'armes à Israël avant même son entrée en fonction

Selon une source américaine, le blocage des livraisons d'armes que les États-Unis fournissent à Israël pourrait bientôt prendre fin, a rapporté vendredi la chaîne israélienne Kan. Selon la source, il existe une possibilité de déblocage des armements, à condition que l’administration Trump en prenne elle-même la décision.

L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Jack Lowe, a déclaré jeudi soir à Kan que les livraisons d'armes étaient actuellement retardées en raison d'un "désaccord sur la méthode d'utilisation et d'un écart dans le concept stratégique entre Israël et Washington". C'est un argument avancé par de nombreux responsables américains lors de discussions sur la question de savoir si la politique d'embargo sur les armes devrait être modifiée. Depuis la présidentielle américaine, un autre argument se fait entendre : l’administration Trump débloquera les livraisons d’armes dès son entrée à la Maison Blanche, ce blocage n’est donc déjà plus d'actualité.

IDF Spokesperson

Ces derniers jours, le directeur général du ministère israélien de la Défense, Eyal Zamir, s'est rendu aux États-Unis où il a également soulevé la question auprès des responsables américains. Washington empêche toujours l'arrivée de bombes d'une tonne et d'armes de type D9. Comme mentionné, l’administration débat encore sur la question, mais il y a des signes préliminaires selon lesquels, les expéditions d’armes bloquées parviendront à Israël avant même que Trump n’entre dans le Bureau Ovale.