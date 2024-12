L'ONU condamne les frappes israéliennes contre les Houthis au Yémen

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a fermement condamné jeudi l'intensification du conflit entre les rebelles Houthis du Yémen et Israël, qualifiant les frappes israéliennes sur l'aéroport international de Sanaa de "particulièrement alarmantes". "Le Secrétaire général condamne l'escalade entre le Yémen et Israël. Les frappes aériennes israéliennes aujourd'hui sur l'aéroport international de Sanaa, les ports de la mer Rouge et les centrales électriques au Yémen sont particulièrement alarmantes", a déclaré son porte-parole dans un communiqué.

Selon l'armée israélienne, les cibles visées comprennent des "infrastructures militaires utilisées par le régime terroriste houthi" à l'aéroport de Sanaa ainsi que les centrales électriques de Hezyaz et Ras Kanatib. Les ports d'Al-Hudaydah, Salif et Ras Kanatib, sur la côte ouest, ont également été touchés.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, présent à l'aéroport de Sanaa lors des frappes, a indiqué qu'un membre de l'équipage aérien de l'ONU a été blessé lors de l'opération israélienne.

Ces frappes interviennent en réponse aux récents tirs de missiles des Houthis vers Israël. Mercredi soir, un drone lancé depuis le Yémen a déclenché les sirènes dans la région d'Ashkelon, s'écrasant dans une zone non habitée. Plus tôt dans la journée, un missile avait été intercepté avant de pénétrer dans l'espace aérien israélien.

Guterres a également critiqué les actions des rebelles Houthis qui déstabilisent la région depuis un an. "Le Secrétaire général condamne une année d'actions [...] en mer Rouge et dans la région qui menacent les civils, la stabilité régionale et la liberté de navigation maritime", a-t-il souligné. Il appelle "toutes les parties concernées à cesser toute action militaire et à faire preuve de la plus grande retenue".