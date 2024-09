L'ONU débat d'une résolution palestinienne exigeant le retrait israélien de Judée-Samarie

L'Assemblée générale des Nations Unies a débattu mardi d'une résolution proposée par l'Autorité palestinienne, demandant à Israël de mettre fin à sa présence dans les "territoires palestiniens occupés" dans un délai de 12 mois. Cette résolution non contraignante s'appuie sur un avis consultatif de la Cour internationale de Justice (CIJ) qualifiant d'illégale la présence israélienne sur ces territoires pris en 1967.

Le projet de résolution "exige qu'Israël mette fin sans délai à sa présence illégale dans le territoire palestinien occupé", précisant que cela doit être fait "au plus tard 12 mois après l'adoption" du texte. Il demande également le retrait des forces israéliennes de Judée-Samarie et de Gaza, l'arrêt de nouvelles implantations, la restitution des terres et biens saisis, et la possibilité de retour pour les Palestiniens déplacés.

L'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, a déclaré : "Les Palestiniens veulent vivre - pas survivre. Ils veulent être en sécurité chez eux. Combien de Palestiniens doivent encore être tués avant que le changement n'intervienne enfin pour mettre fin à cette inhumanité ?"

Israël a fermement rejeté la résolution. L'ambassadeur israélien à l'ONU, Danny Danon, a critiqué : "Nous nous réunissons ici pour assister au cirque palestinien à l'ONU - un cirque où le mal est vertueux, la guerre est la paix, le meurtre est justifié. Comment osez-vous poursuivre cette tradition d'adoption de résolutions unilatérales contre Israël ?"

L'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a qualifié le projet de résolution d'"inflammatoire", ajoutant qu'il "ne fera pas avancer la cause de la paix".

Le vote sur cette résolution est prévu pour mardi soir ou mercredi. Bien que non contraignante, elle représente une nouvelle tentative de l'Autorité palestinienne d'exercer une pression internationale sur Israël dans le contexte du conflit en cours à Gaza.