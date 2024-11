Le chef de la diplomatie française attendu en Israël ce jeudi

Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, effectuera une visite en Israël et dans les territoires palestiniens ce jeudi 7 novembre. Il s'agit de sa deuxième visite dans la région en un mois, après s'être rendu sur place le 7 octobre pour rendre hommage aux victimes du massacre perpétré par le Hamas.

Cette visite, qui intervient après les élections américaines, s'articule autour de quatre objectifs majeurs : réaffirmer le soutien et la solidarité de la France envers les otages toujours détenus à Gaza, dont deux ressortissants français, Ohad Yahalomi et Ofer Kalderon ; engager un dialogue exigeant avec Israël sur Gaza, le Liban et la situation au Moyen-Orient ; faire avancer les paramètres d'une solution sécuritaire et diplomatique au Liban, notamment après la conférence du 24 octobre à Paris ; et marquer la continuité de l'engagement français dans la région.