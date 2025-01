Le frère de l'otage Itzik Elgarat estime qu'il est probablement mort : "Il a été sacrifié"

Dani Elgarat, le frère d'Itzik Elgarat détenu par le Hamas, a révélé mardi devant la Commission de la Constitution de la Knesset que son frère figure parmi les otages décédés en captivité, selon les informations transmises par le groupe terroriste.

"Mon frère est sur la liste des otages qui doivent revenir maintenant, mais il n'est apparemment plus en vie. Il fait partie des huit décédés. Lors de l'accord de décembre, il était vivant et ils l'ont laissé là-bas. Tous les hommes âgés de cette phase sont morts. En mai, il était encore sur la liste et il était vivant. Il a été sacrifié sur l'autel du corridor de Philadelphi", a dénoncé Elgarat. "Il était possible de le sauver si on avait accepté l'accord précédent. Qui rendra des comptes pour cette décision ? Elle a coûté la vie à 40 otages", a-t-il ajouté avec amertume.

En parallèle, six otages israéliens devraient être libérés cette semaine. Trois libérations sont prévues jeudi, dont Arbel Yehoud, dont la libération avait été retardée par le Hamas, Agam Berger et un otage masculin vivant. Trois autres hommes devraient être libérés samedi, avant que l'accord de cessez-le-feu ne reprenne son cours normal avec trois otages libérés chaque semaine.

Conformément au protocole, le Hamas doit communiquer les noms des otages 24 heures avant leur libération. Mercredi, le groupe terroriste devrait donc confirmer la libération de Yehoud, Berger et probablement Keith Siegal, un américano-israélien dont l'épouse Aviva avait été libérée lors de l'échange de 2023. Vendredi, le Hamas fournira les noms des trois hommes qui seront libérés le lendemain.

Suite à la transmission par le Hamas des détails concernant l'état des otages restants devant être inclus dans la première phase de l'accord de cessez-le-feu, les familles de certains captifs ont reçu des nouvelles inquiétantes. Gal Hirsch, le coordinateur du gouvernement pour les otages et les personnes disparues, les a informées que les chances que leurs proches soient encore en vie sont minces.