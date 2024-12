Le président paraguayen en visite en Israël pour inaugurer l'ambassade de son pays à Jérusalem

Le président israélien, Isaac Herzog, a reçu ce mercredi son homologue paraguayen Santiago Peña, en visite en Israël, où il inaugurera l'ambassade du Paraguay à Jérusalem. La représentation diplomatique de ce pays d'Amérique du Sud se trouvait jusqu'à maintenant à Tel Aviv. Le président paraguayen a été reçu lors d'une cérémonie officielle à la résidence présidentielle, après quoi les deux hommes ont tenu une réunion politique.

Maayane Toaf / GPO

"C'est un honneur pour nous de vous accueillir ici en Israël. Vous arrivez après une année extrêmement difficile et douloureuse pour le peuple israélien. Nous avons perdu des fils et des filles et 100 personnes kidnappées sont toujours retenues dans les tunnels de Gaza", a déclaré Isaac Herzog. "L'amitié que vous nous témoignez montre que le Paraguay sera toujours à nos côtés".

"Nous sommes très heureux que vous inauguriez l'ambassade du Paraguay à Jérusalem, notre sainte capitale, la capitale éternelle de l'État d'Israël et du peuple juif", a poursuivi Herzog. "Nous apprécions également beaucoup le fait qu’ensemble, nous luttons contre l’antisémitisme, le racisme, la xénophobie et toutes les formes de haine qui constituent la pire maladie de l’humanité. J'espère que votre visite apportera un message de paix et un avenir radieux dans tous les domaines et qu'elle améliorera les relations entre nos nations."

Maayan Toaf / GPO

"Une délégation nombreuse m'accompagne en signe de soutien à Israël en ce moment difficile", a répondu Santiago Peña. "C'est un devoir moral que le peuple du Paraguay nous a demandé de faire, et nous sentons que nous apportons le cœur et l'émotion de plus de six millions de Paraguayens qui se sentent si proches du peuple d'Israël. Donc pour nous, c’est vraiment un tournant dans notre histoire". "Il est important pour nous d'ouvrir cette ambassade (à Jérusalem) comme symbole de notre amitié. Cette visite est très importante pour le peuple paraguayen et je peux vous assurer que tous les Paraguayens la suivent avec passion", a conclu le président du Paraguay.