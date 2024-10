Netanyahou menace le Liban de subir des "destructions comme à Gaza": Paris dénonce une "provocation"

Les tensions entre la France et Israël atteignent un nouveau sommet suite aux déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou envers le Liban. Cette escalade verbale intervient dans un contexte déjà tendu, marqué par le différend sur l'embargo des armes françaises à destination d'Israël.

Le ministre français chargé de l'Europe, Jean-Noël Barrot, a vivement réagi aux propos de Netanyahou, qui menaçait le Liban de subir des "destructions comme à Gaza". Qualifiant ces déclarations de "provocation", Barrot a mis en garde contre les conséquences désastreuses qu'une telle action pourrait avoir sur le Liban, un pays "ami de la France" et déjà fragilisé.

"Si cette provocation était suivie d'effets, elle entraînerait le Liban, pays ami de la France, déjà si fragile, dans le chaos", a déclaré le ministre français, soulignant la situation déjà "catastrophique" dans la région.

Cette nouvelle friction diplomatique s'ajoute à la controverse récente concernant la décision française de suspendre les livraisons d'armes à Israël. Paris avait justifié cette mesure par des préoccupations humanitaires liées au conflit à Gaza, une décision qui avait déjà considérablement refroidi les relations entre les deux pays.

L'accumulation de ces désaccords soulève des questions sur l'avenir des relations franco-israéliennes. Des analystes s'interrogent sur la capacité des deux nations à maintenir une coopération efficace dans un contexte régional de plus en plus instable. La France, historiquement impliquée au Liban et soucieuse de préserver la stabilité dans la région, se trouve dans une position délicate. D'un côté, elle cherche à maintenir son influence et ses intérêts stratégiques au Moyen-Orient, de l'autre, elle ne peut ignorer les actions et déclarations d'Israël qu'elle juge "problématiques".